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Уголовное дело возбуждено против жителя Белинского района, который повторно попался на пьяной езде

11:12 | 20.03.2025 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Белинского района Пензенской области 1983 года рождения, который повторно попался на пьяной езде.

Уголовное дело возбуждено против жителя Белинского района, который повторно попался на пьяной езде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вечернее время сотрудники Госавтоинспекции Белинского района остановили автомобиль «Great Wall» под управлением местного жителя. [...] Установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения. [...] Мужчина дал признательные показания и рассказал, что употреблял спиртное с приятелем. После этого отправился домой, думая, что уже не находится в алкогольном опьянении. Транспортное средство было изъято», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.


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