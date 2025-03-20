Уголовное дело возбуждено против жителя Белинского района, который повторно попался на пьяной езде Криминал

Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Белинского района Пензенской области 1983 года рождения, который повторно попался на пьяной езде.

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«В вечернее время сотрудники Госавтоинспекции Белинского района остановили автомобиль «Great Wall» под управлением местного жителя. [...] Установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения. [...] Мужчина дал признательные показания и рассказал, что употреблял спиртное с приятелем. После этого отправился домой, думая, что уже не находится в алкогольном опьянении. Транспортное средство было изъято», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.