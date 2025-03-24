В Пензе в отношении мужчины, предъявившего поддельное иностранное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 24 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении мужчины 1970 года рождения, который предъявил сотруднику полиции поддельное иностранное водительское удостоверение.

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«Находясь в МРЭО, [...] злоумышленник предъявил полицейскому поддельное иностранное водительское удостоверение для замены на российский документ. В ходе допроса мужчина пояснил, что при переезде потерял водительское удостоверение и тогда решил приобрести его. Поддельный документ он заказал в мессенджере за 25 тыс. рублей у неизвестного лица», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует также, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.