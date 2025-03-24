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Полицейские задержали жителя Бессоновского района, который около ночного заведения сорвал золотую цепочку с шеи женщины

18:21 | 24.03.2025 | Криминал

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Пенза, 24 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Бессоновского района Пензенской области 1979 года рождения, который около ночного заведения сорвал золотую цепочку с шеи женщины.

Полицейские задержали жителя Бессоновского района, который около ночного заведения сорвал золотую цепочку с шеи женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал, что, находясь в ночном заведении, познакомился с девушкой. Выйдя на улицу, продолжил общение с новой знакомой. В процессе разговора мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку, после чего скрылся. Так как свое настоящее имя он ей не назвал, а знакомы они были всего несколько минут, думал, что полицейские не смогут установить его личность», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что на следующий день мужчина продал ювелирное изделие за 5 тыс. рублей, а деньги потратил на личные нужды.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.


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