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Житель Никольского района угнал автомобиль знакомого и попал в ДТП

10:06 | 25.03.2025 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Никольского района Пензенской области 1980 года рождения, который, будучи пьяным, угнал автомобиль знакомого и попал на нем в ДТП.

Житель Никольского района угнал автомобиль знакомого и попал в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением обратился владелец транспортного средства.

«Злоумышленник [...] рассказал, что к нему в гости приехал потерпевший и они начали употреблять спиртное. После того, как заявитель ушел спать, мужчина решил покататься. Он взял со стола ключи от машины приятеля и сел за руль. В ходе движения не справился с управлением [...] и допустил дорожно-транспортное происшествие», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».


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