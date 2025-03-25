Жительница Бессоновского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела 100 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 2001 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются похитить денежные средства, лишилась 100 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал женщине перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, потерпевшая через мобильное приложение банка перечислила 100 тыс. рублей на счета мошенников. После того, как незнакомец перестал выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».