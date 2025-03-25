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В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению бывшего работника ресурсоснабжающей организации в коммерческом подкупе и мошенничестве

15:15 | 25.03.2025 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. 49-летний житель Кузнецка Пензенской области, работавший в ресурсоснабжающей организации, предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе и мошенничестве.

В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению бывшего работника ресурсоснабжающей организации в коммерческом подкупе и мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, уголовное дело было расследовано отделом по расследованию особо важных дел при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

«По данным следствия, в октябре 2021 года в городе Кузнецке мастер службы воздушных линий ресурсоснабжающей организации предложил представителю общества с ограниченной ответственностью систематически передавать ему вознаграждение за хищение электроэнергии в результате занижения показаний прибора учета. Тот согласился и в период с октября 2021 года по июль 2023 года систематически переводил ему на банковскую карту денежные средства, общая сумма коммерческого подкупа составила 625 тыс. рублей. При этом в действительности работник ресурсоснабжающей организации какие-либо манипуляции, позволяющие искажать показания прибора учета электроэнергии, не производил. После достигнутой договоренности мастер службы воздушных линий предложил своему коллеге – начальнику отдела учета и контроля потребленной энергии часть вознаграждения за незаконные действия и бездействие: за его покровительство и попустительство по работе, а также непроведение проверок указанной организации на предмет безучетного потребления электроэнергии. Тот согласился и в период с 2021 по 2022 год получил от обвиняемого в качестве коммерческого подкупа денежные средства в сумме 160 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что аналогичное преступление обвиняемый совершил в отношении представителя еще одной организации, пообещав за денежное вознаграждение в размере 50% от стоимости похищаемой электроэнергии занижать показания прибора учета электроэнергии, при этом в действительности какие-либо манипуляции, позволяющие искажать показания прибора учета, не производил, в период с 2018 по 2023 год он похитил у предпринимателя более 2,4 млн. рублей.

«Летом 2019 года житель города Кузнецка, заключив с ресурсоснабжающей организацией договор о технологическом присоединении к электрическим сетям объекта садоводства в Кузнецком районе, не заключил договор энергоснабжения с поставщиком электроэнергии и стал пользоваться электричеством незаконно, а впоследствии установил на своем дачном участке майнинговую ферму, что повлекло повышенное потребление электроэнергии. В мае 2023 года хозяин дачного участка узнал, что электромонтеры ресурсоснабжающей организации начали проводить замеры силы тока, и для решения этого вопроса перевел 40 тыс. рублей на банковский счет работнику акционерного общества за непроведение проверки потребления им электроэнергии на дачном участке. В действительности данный работник никаких действий в пользу мужчины предпринять не мог, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — говорится в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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