18:28:46 Вторник, 25 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе вынесен приговор водителю, по вине которого погибли две пожилые женщины

16:47 | 25.03.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Суд приговорил к 4,5 годам колонии-поселения 20-летнего жителя Пензы, по вине которого погибли две пожилые женщины.

В Пензе вынесен приговор водителю, по вине которого погибли две пожилые женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что утром 20 октября 2024 года молодой человек, управляя автомобилем, [...] нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на двух женщин 1933 и 1934 годов рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи остановки «Детская библиотека» и Свято-Троицкого женского монастыря. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерки получили телесные повреждения, были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии скончались», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия молодой человек вину признал и пояснил, что не заметил пешеходов.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.


Читайте также
Жительница Бессоновского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела 100 тыс. рублей на «безопасный счет» Полицейские задержали жителя Бессоновского района, который около ночного заведения сорвал золотую цепочку с шеи женщины
Мельниченко призвал руководителей ресурсоснабжающих компаний и главу Пензы ответственнее подходить к восстановлению дорожного полотна после вскрышных работ Молодой пензенец после общения с «сотрудником Центробанка» лишился около 220 тыс. рублей
Знакомство в интернете обернулось для жителя Земетчинского района потерей около 1,7 млн. рублей В Пензе в отношении мужчины, предъявившего поддельное иностранное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама