В Пензе вынесен приговор водителю, по вине которого погибли две пожилые женщины Криминал

Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Суд приговорил к 4,5 годам колонии-поселения 20-летнего жителя Пензы, по вине которого погибли две пожилые женщины.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что утром 20 октября 2024 года молодой человек, управляя автомобилем, [...] нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на двух женщин 1933 и 1934 годов рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи остановки «Детская библиотека» и Свято-Троицкого женского монастыря. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерки получили телесные повреждения, были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии скончались», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия молодой человек вину признал и пояснил, что не заметил пешеходов.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.