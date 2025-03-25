Молодой пензенец получил условный срок за мошенничество в отношении пенсионеров Криминал

Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года назначено 19-летнему жителю Пензы за совершение трех эпизодов мошенничества в крупном и значительном размере.

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«Следствием и судом установлено, что летом 2023 года осужденный, не достигший на тот момент совершеннолетия, решил принять участие в мошеннической схеме с целью незаконного получения дохода. В ходе переписки в сети интернет он получал сведения об адресах потерпевших в городе Пензе, приезжал по месту их жительства и забирал у женщин денежные средства в сумме от 100 до 300 тыс. рублей. В общей сложности у трех потерпевших обманным путем похищено 500 тыс. рублей. Следуя поступившим от организаторов мошеннической схемы инструкциям, он переводил наличные средства на банковские счета третьих лиц, оставляя часть средств себе за услуги курьера», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что от действий мошенников пострадали женщины пенсионного возраста, которым злоумышленники в ходе телефонных разговоров сообщали не соответствующие действительности сведения о том, что их родственницы, соседка стали виновниками ДТП, и о якобы имеющейся возможности не привлекать их к уголовной ответственности в случае добровольной передачи денег «пострадавшим».

«Приговором суда жителю города Пензы назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В счет возмещения материального ущерба удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.