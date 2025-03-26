В Белинском районе мужчина угрожал пенсионерке убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 1972 года рождения угрожал пенсионерке убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Белинскому району позвонила женщина 1956 года рождения, которая сообщила о том, что знакомый угрожает ей убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что ухаживает за потерпевшей, так как у нее проблемы со здоровьем и она не может ходить. Придя к пенсионерке, мужчина употребил спиртное. Женщине это не понравилось, и она сделала ему замечание. Разозлившись, злоумышленник взял нож и направил его в сторону заявительницы со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.