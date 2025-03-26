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В Белинском районе мужчина угрожал пенсионерке убийством, возбуждено уголовное дело

14:56 | 26.03.2025 | Криминал

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Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 1972 года рождения угрожал пенсионерке убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Белинском районе мужчина угрожал пенсионерке убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Белинскому району позвонила женщина 1956 года рождения, которая сообщила о том, что знакомый угрожает ей убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что ухаживает за потерпевшей, так как у нее проблемы со здоровьем и она не может ходить. Придя к пенсионерке, мужчина употребил спиртное. Женщине это не понравилось, и она сделала ему замечание. Разозлившись, злоумышленник взял нож и направил его в сторону заявительницы со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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