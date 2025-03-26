Житель Пензенской области получил 15 лет колонии строгого режима за сотрудничество с представителем спецслужб Великобритании Криминал

Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1,5 года назначено жителю Пензенской области 1984 года рождения, который на конфиденциальной основе сотрудничал с представителем спецслужб Великобритании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что осужденный инициативно установил и поддерживал сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем специальных служб Великобритании, направленное против безопасности Российской Федерации. Также в январе 2023 года он собрал и передал в сети интернет представителям иностранной спецслужбы сведения, содержащие персональные данные военнослужащих, принимающих участие в проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, предполагая наступление для них негативных последствий», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.