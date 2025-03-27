Жительница Лунинского района предстанет перед судом за убийство отца Криминал

Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. 20-летняя жительница Лунинского района Пензенской области предстанет перед судом за убийство отца.

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«По данным следствия, в ночь на 2 января 2025 года в селе Болотниково Лунинского района обвиняемая в состоянии опьянения пришла домой к отцу, проживавшему отдельно. В ходе возникшей ссоры она схватила нож и нанесла им два удара в область грудной клетки и левое плечо потерпевшего. От полученных ранений 39-летний мужчина скончался на месте происшествия. После произошедшего обвиняемая сообщила о совершенном убийстве своим родственникам», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемая по ходатайству следователя содержалась под стражей, свою вину она признала.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.