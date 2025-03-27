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Бывший директор школы в Лунино проведет в колонии полтора года за мошенничество

13:32 | 27.03.2025 | Криминал

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Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено бывшему директору средней школы рабочего поселка Лунино Пензенской области за совершение 16 эпизодов мошенничества и покушения на мошенничество с использованием своего служебного положения.

Бывший директор школы в Лунино проведет в колонии полтора года за мошенничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период с сентября 2019 года по март 2023 года директор школы организовал внесение в тарификационные списки учителей и других работников образовательного учреждения недостоверных сведений о проведенных внеурочных занятий и кружковой работе с обучающимися. За фактически не проведенные занятия педагогам была излишне начислена и выплачена заработная плата. Впоследствии директор школы требовал от подчиненных работников передавать ему излишне выплаченную заработную плату через его доверенное лицо из числа работников школы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в результате совершения незаконных действий директор школы похитил более 1,1 млн. рублей, причинив имущественный ущерб бюджету Лунинского района и работникам образовательной организации.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Судом принято решение о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного преступлениями. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.


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