Лишенный прав житель Пензы, пытавшийся дважды добраться к месту отбывания административного наказания на автомобиле, получил реальный срок Криминал

Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. 48-летний житель Пензы, который, будучи лишенным прав за пьяную езду, дважды пытался добраться к месту отбывания административного наказания на автомобиле, получил 1 год 9 месяцев колонии-поселения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что ранее привлекавшийся к ответственности и лишенный права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде мужчина 8 и 11 мая 2024 года пытался доехать на машине своей матери к месту отбытия административного наказания в виде обязательных работ. Однако исполнить назначенное судом наказание ему не довелось, поскольку оба раза сотрудники дорожно-постовой службы останавливали подозрительный автомобиль. Водитель сопротивления сотрудникам правоохранительных органов не оказывал, каждый раз останавливался по их требованию и сообщал об отсутствии у него права управления транспортным средством», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимый вину признал и пояснил, что место выполнения обязательных работ находилось далеко, поэтому он решил воспользоваться автомобилем.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.