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В Пензе вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве

17:57 | 27.03.2025 | Криминал

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Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

В Пензе вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что в феврале 2021 года заключенный, отбывавший в одном из исправительных учреждений региона наказание за разбойное нападение, был наделен статусом «положенца». Мужчина стал занимать высшее положение в преступной иерархии колонии. Он назначал из числа осужденных лиц так называемых «смотрящих» за отдельными объектами исправительного учреждения, осуществлял пропаганду традиций и правил преступной среды, организовывал пополнение преступной казны, разрешал конфликтные ситуации, понижал «статус» заключенных, совершивших проступок. Кроме того, мужчина признан виновным в вымогательстве у осужденных», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате его действий потерпевшие через счета своих близких перечислили более 86 тыс. рублей родственникам мужчины, неосведомленным о его намерениях, полученные денежные средства впоследствии он распределял на нужды осужденных и другие цели.

«Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Судом удовлетворены иски троих потерпевших о возмещении материального ущерба», — сказано в тексте.


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