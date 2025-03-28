Жительница Пензы перевела 1,2 млн. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения лишилась 1,2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, позвонивший женщине незнакомец представился работником Роскомнадзора и сообщил, что ее денежные средства в опасности и их необходимо перечислить на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая проследовала к банкомату и сняла со своей карты шестью операциями по 200 тыс. рублей деньги в сумме 1,2 млн. рублей. После этого заявительница [...] перечислила свои сбережения [...] на указанные мошенником счета. После того, как мужчина перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».