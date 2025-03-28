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Жительница Пензы перевела 1,2 млн. рублей на «безопасный счет»

15:49 | 28.03.2025 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения лишилась 1,2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

Жительница Пензы перевела 1,2 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, позвонивший женщине незнакомец представился работником Роскомнадзора и сообщил, что ее денежные средства в опасности и их необходимо перечислить на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая проследовала к банкомату и сняла со своей карты шестью операциями по 200 тыс. рублей деньги в сумме 1,2 млн. рублей. После этого заявительница [...] перечислила свои сбережения [...] на указанные мошенником счета. После того, как мужчина перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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