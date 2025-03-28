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В Заречном подросток угнал автомобиль, чтобы покататься

16:50 | 28.03.2025 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего жителя Заречного Пензенской области, который угнал автомобиль «ВАЗ-21063», чтобы покататься.

В Заречном подросток угнал автомобиль, чтобы покататься. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением об угоне обратился владелец транспортного средства – мужчина 1994 года рождения.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался несовершеннолетний местный житель 2010 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что захотел покататься на автомобиле. Через незапертую дверь проник в салон машины и, замкнув провода зажигания, уехал со стоянки. Впоследствии он оставил угнанный автомобиль около дома №1 на улице Строителей города Заречного», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее подросток уже пытался угнать эту же машину, но реализовать задуманное не смог.

«По данным фактам возбуждено два уголовных дела», — добавляется в сообщении.


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