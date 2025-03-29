В Пензе подросток осужден за покушение на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 29 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии назначено 17-летнему юноше, который признан судом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что несовершеннолетний решил заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств. В начале октября 2024 года подросток, получив в ходе переписки в сети интернет сведения о местонахождении «закладки» массой не менее 4,91 грамма на территории Пензенского района, забрал ее и оборудовал новый тайник с наркотиком в Первомайском районе города Пензы. Через несколько дней еще одну «закладку» с наркотическим средством массой более 95,65 грамма несовершеннолетний забрал также на территории Пензенского района и привез на съемную квартиру по месту жительства. Расфасовав наркотик на более мелкие партии, с целью дальнейшего сбыта он оборудовал новые «закладки» в Октябрьском районе города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии несовершеннолетний приятель осужденного, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, выполняя функции розничного курьера, получил данные о местонахождении тайников и забрал содержимое с целью дальнейшего сбыта.

«Преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, не был доведен несовершеннолетними до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку 10 октября 2024 года они были задержаны сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра и осмотров места происшествия наркотики были изъяты правоохранителями», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что 17-летний подросток признал свою вину, в ходе расследования он содержался под домашним арестом.

«Оба подростка поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — указано в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что приговор суда по уголовному делу пока не вступил в законную силу.