Житель Кузнецка лишился около 3 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1959 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу и сообщил, что мошенники пытаются получить доступ к его счетам, лишился около 3 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, собеседник посоветовал мужчине перевести все свои сбережения на «безопасный счет».

«Следуя указаниям звонившего, пенсионер проследовал в банк и через кассира снял денежные средства в размере около 3 млн. рублей, которые хранил после продажи квартиры», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что после перечисления средств незнакомец перестал выходить на связь.

«Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — добавляется в тексте.