Мошенники выманили у жительницы Каменского района около 2,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1959 года рождения лишилась около 2,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства.

«Звонивший сообщил, что неизвестные пытались перевести с ее счета 800 тыс. рублей и, чтобы избежать мошеннических действий, женщине нужно перевести денежные средства на «безопасный счет». Через некоторое время ей позвонил другой мужчина, представившийся сотрудником банка, по указанию которого она со своих счетов сняла денежные средства и перевела их на указанный счет. Общий ущерб составил около 2,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».