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Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил дома порох

14:52 | 31.03.2025 | Криминал

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Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Башмаковского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил дома порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Башмаковскому району была получена информация о том, что сельчанин 1967 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли две банки с бездымным веществом внутри», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое вещество является бездымным порохом массой 230 грамм.

«Мужчина дал признательные показания. С его слов, обнаруженный порох он нашел у умершего брата дома и принес к себе. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.


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