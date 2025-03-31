Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил дома порох Криминал

Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Башмаковского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

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«Сотрудниками ОМВД России по Башмаковскому району была получена информация о том, что сельчанин 1967 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли две банки с бездымным веществом внутри», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое вещество является бездымным порохом массой 230 грамм.

«Мужчина дал признательные показания. С его слов, обнаруженный порох он нашел у умершего брата дома и принес к себе. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.