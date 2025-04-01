Житель Пензенской области перевел мошенникам более 1,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 1 апреля 2025. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1999 года рождения перевел мошенникам более 1,7 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником телекоммуникационной компании, предупредил об окончании договора об оказании услуг связи и предложил продиктовать код из SMS для его продления.

«После этого мужчине поступил еще один звонок в мессенджере от неизвестного, который сообщил о том, что личный кабинет [на портале] госуслуг потерпевшего взломан и мошенники завладели его данными. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, заявителю требовалось связаться с работником Центрального банка, номер которого дал звонивший. [...] Аферист рассказал о том, что потерпевшему необходимо все свои сбережения перечислить на резервный счет, чтобы предотвратить мошеннические действия. Следуя указаниям звонившего, мужчина перевел на указанный счет более 1,7 млн. рублей, из которых около 800 тыс. рублей оформил в кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».