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В Пензе гендиректор и учредитель частной охранной организации обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере

12:03 | 01.04.2025 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2025. PenzaNews. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, предъявлено генеральному директору и учредителю частной охранной организации в Пензе.

В Пензе гендиректор и учредитель частной охранной организации обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в апреле 2024 года между частной охранной организацией и одним из высших учебных заведений был заключен контракт о предоставлении услуг по охране. При этом обвиняемые достоверно знали, что охранная организация не сможет оказать услуги в соответствии с условиями контракта, поскольку в штате отсутствовало необходимое количество квалифицированных сотрудников. Введя в заблуждение руководство университета относительно качества предоставленных услуг, генеральный директор и учредитель после поступления на расчетный счет частной охранной организации денежных средств в счет оплаты по контракту похитили из них более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в офисе организации и по месту жительства обвиняемых проведены обыски.

«Изъята документация, имеющая значение для дела, выполняется комплекс иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в тексте.


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