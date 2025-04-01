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В отношении жителя Рязани возбуждено дело о государственной измене

15:06 | 01.04.2025 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с коллегами из Рязанской области пресекли противоправную деятельность жителя Рязани 1993 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

В отношении жителя Рязани возбуждено дело о государственной измене. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресечена противоправная деятельность жителя Рязани 1993 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена», в форме оказания финансовой помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.


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