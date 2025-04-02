Житель Пензенской области получил полтора года колонии строгого режима за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензенской области 1995 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий УФСБ России по Пензенской области установлено, что осужденный, отбывая наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области, публично призывал других осужденных к осуществлению экстремистской деятельности путем нападения на лиц по национальному признаку с целью совершения в отношении них насильственных действий», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.