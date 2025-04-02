До двух лет лишения свободы может получить житель Башмаковского района, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Башмаковского района Пензенской области 2002 года рождения, который угрожал супруге убийством.

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«В ОМВД России по Башмаковскому району поступил звонок от местной жительницы 2005 года рождения, которая рассказала о том, что супруг угрожал ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Злоумышленник [...] рассказал, что, приревновав жену к другим мужчинам, разозлился, и между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры молодой человек начал душить потерпевшую. На шум прибежала сестра злоумышленника и оттолкнула своего родственника», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».