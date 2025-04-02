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До двух лет лишения свободы может получить житель Башмаковского района, угрожавший супруге убийством

13:50 | 02.04.2025 | Криминал

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Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Башмаковского района Пензенской области 2002 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Башмаковского района, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Башмаковскому району поступил звонок от местной жительницы 2005 года рождения, которая рассказала о том, что супруг угрожал ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Злоумышленник [...] рассказал, что, приревновав жену к другим мужчинам, разозлился, и между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры молодой человек начал душить потерпевшую. На шум прибежала сестра злоумышленника и оттолкнула своего родственника», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».


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