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Пензенец после общения с мошенниками лишился 380 тыс. рублей

14:08 | 02.04.2025 | Криминал

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Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1967 года рождения после общения с мошенниками лишился 380 тыс. рублей.

Пензенец после общения с мошенниками лишился 380 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине в мессенджере позвонил «работник почты», который под предлогом получения письма выяснил код, пришедший в SMS-сообщении.

«После этого потерпевшему поступило сообщение от неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ. Он пояснил, что неизвестные пытаются похитить денежные средства пензенца и для предотвращения мошеннических действий необходимо все сбережения перечислить на «безопасный счет». Следуя указаниям звонившего, гражданин перевел на счет мошенников 380 тыс. рублей. После того, как неизвестный перестал выходить на связь, заявитель понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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