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В Пачелмском районе молодой человек угнал автомобиль знакомого матери, чтобы покататься

16:33 | 02.04.2025 | Криминал

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Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит молодому жителю Пачелмского района Пензенской области, который угнал автомобиль знакомого матери, чтобы покататься.

В Пачелмском районе молодой человек угнал автомобиль знакомого матери, чтобы покататься. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию позвонил владелец транспортного средства – мужчина 1956 года рождения и заявил, что его автомобиль угнали.

«Сотрудники Госавтоинспекции остановили транспортное средство под управлением молодого человека 2001 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что проживает с матерью, и в этот день к ним в гости приехал ее знакомый. Употребив спиртное, родственница с приятелем ушли в баню. Воспользовавшись отсутствием хозяина машины, злоумышленник достал из барсетки ключи и уехал кататься», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».


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