Жительница Пензы лишилась 635 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 3 апреля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1957 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась 635 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что ей необходимо заменить электросчетчики, и попросил назвать код из SMS-сообщения; после этого ей позвонил «сотрудник портала госуслуг», который сказал, что мошенники взломали ее аккаунт, и посоветовал перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя указаниям звонившего, женщина перевела денежные средства в общей сумме 635 тыс. рублей на счета мошенников. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».