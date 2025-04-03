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Жительница Пензы лишилась 635 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам

12:09 | 03.04.2025 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1957 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась 635 тыс. рублей.

Жительница Пензы лишилась 635 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что ей необходимо заменить электросчетчики, и попросил назвать код из SMS-сообщения; после этого ей позвонил «сотрудник портала госуслуг», который сказал, что мошенники взломали ее аккаунт, и посоветовал перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя указаниям звонившего, женщина перевела денежные средства в общей сумме 635 тыс. рублей на счета мошенников. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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