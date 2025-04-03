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В отношении жителя Пензы возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма

13:12 | 03.04.2025 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» возбуждено в отношении жителя Пензы 1991 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В отношении жителя Пензы возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, отбывая наказание в одном из пенитенциарных учреждений региона, осуществлял высказывания с целью оправдания и пропаганды неограниченному кругу лиц идеологии и деятельности запрещенной в Российской Федерации проукраинской националистической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.


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