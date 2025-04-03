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Жительница Бессоновского района предстанет перед судом за убийство супруга

18:18 | 03.04.2025 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2025. PenzaNews. 28-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области предстанет перед судом за убийство супруга.

Жительница Бессоновского района предстанет перед судом за убийство супруга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 2 февраля 2025 года в одном из населенных пунктов Бессоновского района в помещении кухни дома между обвиняемой и ее супругом произошла словесная ссора. В это время в руках у женщины был нож, и обвиняемая из-за обиды на высказывания своего мужа нанесла ему один удар в область груди. 28-летний мужчина скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения груди», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.


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