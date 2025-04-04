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В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

15:36 | 04.04.2025 | Криминал

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Пенза, 4 апреля 2025. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области 1976 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Колышлейский» поступил звонок от женщины 1981 года рождения, которая сообщила о том, что сожитель угрожает ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что дома в ходе распития алкоголя между ним и потерпевшей возник словесный конфликт. Причиной ссоры было то, что злоумышленник увидел, как она разговаривает с другим мужчиной, и это ему не понравилось. Разозлившись, мужчина вышел на улицу, где взял молоток. Затем направил инструмент в сторону сожительницы со словами об угрозе убийством. Испугавшись, женщина оттолкнула подозреваемого и убежала к соседям», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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