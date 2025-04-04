Полицейские задержали жителя Пензенского района, похитившего из супермаркета товары на сумму около 50 тыс. рублей Криминал

Пенза, 4 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензенского района, который похитил из супермаркета продукты питания и бытовую химию на сумму около 50 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился директор магазина.

«Полицейские опросили возможных очевидцев преступления и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель 1966 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что, находясь в торговом зале, брал с полки товары и прятал их под куртку. В дальнейшем, оставшись незамеченным, мужчина в течение двух недель совершил еще восемь фактов хищения товаров», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.