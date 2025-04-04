02:20:19 Суббота, 5 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Полицейские задержали жителя Пензенского района, похитившего из супермаркета товары на сумму около 50 тыс. рублей

16:52 | 04.04.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 4 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензенского района, который похитил из супермаркета продукты питания и бытовую химию на сумму около 50 тыс. рублей.

Полицейские задержали жителя Пензенского района, похитившего из супермаркета товары на сумму около 50 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился директор магазина.

«Полицейские опросили возможных очевидцев преступления и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель 1966 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что, находясь в торговом зале, брал с полки товары и прятал их под куртку. В дальнейшем, оставшись незамеченным, мужчина в течение двух недель совершил еще восемь фактов хищения товаров», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.


Читайте также
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе водитель автобуса «ПАЗ» сбил подростка
Жительница Бессоновского района предстанет перед судом за убийство супруга Около 60 человек тушат пожар на складе в Пензе
В Пензе горит склад на площади 900 кв. метров Жительница Пензы лишилась 635 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама