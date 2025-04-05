Мошенники выманили у пенсионера из Пензы около 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 5 апреля 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1944 года рождения лишился почти 1,5 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала пенсионеру позвонил незнакомец, который представился работником сотовой связи, предложил продлить срок действия SIM-карты и продиктовать для этого свой ИНН.

«После этого в мессенджере потерпевшему поступил еще один звонок от неизвестной, которая пояснила, что мошенники завладели его данными и, чтобы спасти денежные средства, нужно перевести их на защищенную банковскую ячейку. Следуя инструкциям звонившей, пенсионер проследовал в банк, где снял денежные средства в сумме около 1,5 млн. рублей и через банкомат перечислил их на счет мошенников», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».