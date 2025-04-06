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Житель Лунинского района предстанет перед судом по обвинению в даче взятки начальнику отделения ГИБДД

10:02 | 06.04.2025 | Криминал

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Пенза, 6 апреля 2025. PenzaNews. 40-летний житель Лунинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки начальнику местного отделения ГИБДД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Лунинского района предстанет перед судом по обвинению в даче взятки начальнику отделения ГИБДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в марте 2025 года в одном из населенных пунктов Лунинского района Пензенской области инспектором ДПС была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2114» под управлением 40-летнего мужчины, находящегося в состоянии опьянении. Поскольку водитель автомобиля совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, находясь в полиции, мужчина передал начальнику отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» взятку в размере 50 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности.

«Полицейский от получения взятки отказался», — указано в тексте.

В сообщении отмечается, что в ходе следствия мужчина признал вину в совершении инкриминируемого деяния.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в пресс-релизе.


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