Полицейские вычислили злоумышленника, который через портал госуслуг оформил потребкредиты на жителя Никольска Криминал

Пенза, 6 апреля 2025. PenzaNews. Полицейские вычислили злоумышленника, который через портал госуслуг оформил на жителя Никольска Пензенской области без его ведома два потребительских кредита.

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«Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый в мессенджере обнаружил сообщество, где был размещен пошаговый алгоритм для легкого заработка денежных средств. От молодого человека требовалось приобретать SIM-карты и проверять, привязаны ли номера телефонов к порталу госуслуг. Таким образом злоумышленник восстановил вход в личный кабинет жителя города Никольска 1990 года рождения. С помощью полученных данных он оформил на имя потерпевшего два договора потребительского займа на сумму 21 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».