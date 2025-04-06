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Полицейские вычислили злоумышленника, который через портал госуслуг оформил потребкредиты на жителя Никольска

12:14 | 06.04.2025 | Криминал

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Пенза, 6 апреля 2025. PenzaNews. Полицейские вычислили злоумышленника, который через портал госуслуг оформил на жителя Никольска Пензенской области без его ведома два потребительских кредита.

Полицейские вычислили злоумышленника, который через портал госуслуг оформил потребкредиты на жителя Никольска. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый в мессенджере обнаружил сообщество, где был размещен пошаговый алгоритм для легкого заработка денежных средств. От молодого человека требовалось приобретать SIM-карты и проверять, привязаны ли номера телефонов к порталу госуслуг. Таким образом злоумышленник восстановил вход в личный кабинет жителя города Никольска 1990 года рождения. С помощью полученных данных он оформил на имя потерпевшего два договора потребительского займа на сумму 21 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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