Жительница Никольска получила почти 7 лет колонии за убийство знакомой Криминал

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. 65-летняя жительница Никольска Пензенской области получила почти 7 лет колонии общего режима за убийство знакомой.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь с 25 на 26 июня 2024 года в квартире на улице Ленина в городе Никольске осужденная вместе со своей знакомой распивала спиртное. Через некоторое время между женщинами произошла ссора, в ходе которой фигурантка подошла к потерпевшей, стоявшей около открытого окна на кухне, и вытолкнула ее на улицу. 66-летняя женщина упала с высоты второго этажа. Осужденная спустилась на улицу и нанесла потерпевшей несколько ударов ногами по голове и телу. От полученной травмы головы пострадавшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства женщина содержалась под домашним арестом.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.