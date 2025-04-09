Жительница Пензенской области подозревается в мошенничестве в особо крупном размере Криминал

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1986 года рождения, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере.

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«Установлено, что злоумышленница [...] путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь сотрудником банковского учреждения, склонила трех жителей области к оформлению и получению кредитных средств на сумму свыше 1 млн. рублей каждый. Указанные денежные средства перечислены подозреваемой, которая должна была осуществлять погашение кредитных обязательств. Злоумышленница не имела намерений выполнять взятые на себя обязательства, похитила денежные средства, принадлежащие потерпевшим, причинив им материальный ущерб на общую сумму свыше 3 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано, что в отношении женщины следственной частью СУ УМВД России по региону возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В пресс-релизе добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовных дел.