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Житель Лунинского района предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции

12:47 | 09.04.2025 | Криминал

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Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. 42-летний житель Лунинского района Пензенской области предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции.

Житель Лунинского района предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 20 февраля 2025 года в рабочем поселке Лунино обвиняемый был задержан сотрудником Росгвардии за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и доставлен в отдел полиции для составления административного протокола по ст. 20.21 КоАП РФ. Желая избежать негативных последствий, обвиняемый решил дать взятку в размере 11 тыс. рублей временно исполняющему обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» за заведомо незаконное бездействие — непривлечение его к административной ответственности, положив деньги под блокнот на письменном столе полицейского. Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения. Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.


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