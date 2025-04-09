Жителя Пензы будут судить за применение насилия в отношении представителя власти Криминал

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. 45-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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«По данным следствия, вечером 29 ноября прошлого года обвиняемый, управляя автомашиной марки «ГАЗ-270710» на парковке около магазина на улице Кронштадтской в городе Пензе в состоянии опьянения, допустил наезд на припаркованный легковой автомобиль. Для оформления ДТП на место происшествия прибыл экипаж ДПС. В ходе оформления административных материалов обвиняемый, выражая недовольство правомерными действиями старшего инспектора ДПС, применил к нему насилие, нанеся удары ногой», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены полицейскими.

«Следственное управление напоминает, что применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.