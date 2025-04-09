17:48:10 Среда, 9 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителя Пензы будут судить за применение насилия в отношении представителя власти

13:24 | 09.04.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. 45-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Жителя Пензы будут судить за применение насилия в отношении представителя власти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 29 ноября прошлого года обвиняемый, управляя автомашиной марки «ГАЗ-270710» на парковке около магазина на улице Кронштадтской в городе Пензе в состоянии опьянения, допустил наезд на припаркованный легковой автомобиль. Для оформления ДТП на место происшествия прибыл экипаж ДПС. В ходе оформления административных материалов обвиняемый, выражая недовольство правомерными действиями старшего инспектора ДПС, применил к нему насилие, нанеся удары ногой», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены полицейскими.

«Следственное управление напоминает, что применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.


Читайте также
В пензенском музее одной картины 9 апреля состоится презентация проекта «Солдат вечности» Начат ремонт дороги вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев
Молодые ученые из Пензенской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в торговом центре
В Пензенской области за неделю произошло более 170 пожаров Полицейские задержали жителя Пензенского района, похитившего из супермаркета товары на сумму около 50 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама