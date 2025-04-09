Житель Кузнецкого района предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения Криминал

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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«По версии органа дознания, летом 2024 года мужчина, не проходивший обучение в автошколе и не сдававший в установленном законом порядке экзамены на право управления транспортным средством, в одной из социальных сетей у неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заказал водительское удостоверение на свое имя, за что заплатил 50 тыс. рублей. Поддельный документ он получил в почтовом отделении», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в феврале 2025 года в городе Кузнецке транспортное средство под управлением мужчины было остановлено сотрудниками ДПС, которые усомнились в подлинности предъявленного им водительского удостоверения и изъяли его.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд», — сказано в тексте.