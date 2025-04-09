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Житель Кузнецкого района предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения

17:52 | 09.04.2025 | Криминал

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Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Житель Кузнецкого района предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии органа дознания, летом 2024 года мужчина, не проходивший обучение в автошколе и не сдававший в установленном законом порядке экзамены на право управления транспортным средством, в одной из социальных сетей у неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заказал водительское удостоверение на свое имя, за что заплатил 50 тыс. рублей. Поддельный документ он получил в почтовом отделении», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в феврале 2025 года в городе Кузнецке транспортное средство под управлением мужчины было остановлено сотрудниками ДПС, которые усомнились в подлинности предъявленного им водительского удостоверения и изъяли его.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд», — сказано в тексте.


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