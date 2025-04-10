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В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

09:39 | 10.04.2025 | Криминал

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Пенза, 10 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции в ходе оформления дорожно-транспортного происшествия обнаружили в предъявленном местным жителем 1990 года рождения водительском удостоверении признаки подделки. Документ был отправлен на экспертизу, которая признала его фальшивым. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что заказал документ в мессенджере у незнакомца за 30 тыс. рублей, так как был лишен водительских прав», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


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