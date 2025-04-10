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Жителя Пачелмы будут судить за мошенничество при получении субсидии на развитие бизнеса

11:50 | 10.04.2025 | Криминал

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Пенза, 10 апреля 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Пачелмы, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Жителя Пачелмы будут судить за мошенничество при получении субсидии на развитие бизнеса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в марте 2023 года мужчина в целях получения субсидии на развитие предпринимательской деятельности предоставил в управление социальной защиты населения администрации Пачелмского района документы о покупке им токарного станка за 350 тыс. рублей. При этом фактически данное оборудование 1986 года выпуска он приобрел у своей знакомой за 90 тыс. рублей. На основании данных документов должностными лицами районной администрации принято решение о заключении с обвиняемым социального контракта и предоставлении ему единовременной выплаты в размере 350 тыс. рублей на развитие предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия мужчина вину признал и полностью возместил причинивший ущерб.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пачелмский районный суд», — сказано в тексте.


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