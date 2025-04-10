20:18:16 Четверг, 10 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере

13:07 | 10.04.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 10 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 1989 года рождения, убедившего своего знакомого передать ему 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо непривлечения его к уголовной ответственности в рамках ранее возбужденного дела.

Житель Пензы обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что обвиняемый [...] убедил своего знакомого передать ему денежные средства в размере 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо исключения привлечения его к уголовной ответственности в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Указанными денежными средствами злоумышленник намеревался распорядиться по своему усмотрению, так как не располагал возможностями повлиять на решение должностных лиц. В результате обвиняемому на указанный им банковский счет были переведены денежные средства в размере 300 тыс. рублей в качестве первой части. В ходе передачи остальных денежных средств в размере 1,5 млн. рублей злоумышленник задержан. [...] Следственными отделом УФСБ России по Пензенской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант уголовного дела арестован», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.


Читайте также
В Пачелмском районе полицейские по горячим следам задержали мужчину, который проник в дом знакомого и похитил ноутбук Суд в Пензе по иску прокуратуры обязал ТСЖ «Ягодное» заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования МКД
В Пензе водитель иномарки сбил пожилую женщину В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Житель Кузнецкого района предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения В пензенском музее одной картины 9 апреля состоится презентация проекта «Солдат вечности»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама