Житель Пензы обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере Криминал

Пенза, 10 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 1989 года рождения, убедившего своего знакомого передать ему 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо непривлечения его к уголовной ответственности в рамках ранее возбужденного дела.

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«Установлено, что обвиняемый [...] убедил своего знакомого передать ему денежные средства в размере 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо исключения привлечения его к уголовной ответственности в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Указанными денежными средствами злоумышленник намеревался распорядиться по своему усмотрению, так как не располагал возможностями повлиять на решение должностных лиц. В результате обвиняемому на указанный им банковский счет были переведены денежные средства в размере 300 тыс. рублей в качестве первой части. В ходе передачи остальных денежных средств в размере 1,5 млн. рублей злоумышленник задержан. [...] Следственными отделом УФСБ России по Пензенской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант уголовного дела арестован», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.