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В Пачелмском районе полицейские по горячим следам задержали мужчину, который проник в дом знакомого и похитил ноутбук

18:00 | 10.04.2025 | Криминал

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Пенза, 10 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции по горячим следам задержали жителя Пачелмского района Пензенской области 1976 года рождения, который проник в дом знакомого и похитил ноутбук.

В Пачелмском районе полицейские по горячим следам задержали мужчину, который проник в дом знакомого и похитил ноутбук. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратился владелец жилища.

«Участковые уполномоченные полиции по горячим следам установили местонахождение злоумышленника и задержали его. [...] Он рассказал, что пришел в гости к потерпевшему и обнаружил, что его нет дома. Воспользовавшись отсутствием знакомого, подозреваемый повредил ногой входную дверь и проник в дом, после чего похитил ноутбук и скрылся с места преступления», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.


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