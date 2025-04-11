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В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

11:40 | 11.04.2025 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1997 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе поступил звонок от местной жительницы 1991 года рождения, которая сообщила о том, что сожитель угрожает ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место преступления и задержали злоумышленника. [...] Со слов потерпевшей, между ними возник словесный конфликт на бытовой почве, в ходе которого сожитель взял деревянный веер и нанес удар со словами об угрозе убийством. Когда женщина пыталась сделать звонок в экстренные службы, то злоумышленник утопил ее телефон в унитазе. Подозреваемый ушел из квартиры после того, как потерпевшая начала кричать», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчина дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.


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