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В отношении жителя Пензенской области возбуждено дело о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ

12:13 | 11.04.2025 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации» возбуждено в отношении жителя Пензенской области 1995 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В отношении жителя Пензенской области возбуждено дело о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый в 2024 году посредством закрепленной за ним учетной записи в государственной информационной системе в сфере здравоохранения систематически вносил ложные данные о проведении профилактического осмотра населения. В действительности граждане за помощью в медицинское учреждение не обращались», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.


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