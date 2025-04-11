В отношении жителя Пензенской области возбуждено дело о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ Криминал

Пенза, 11 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации» возбуждено в отношении жителя Пензенской области 1995 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

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«Установлено, что подозреваемый в 2024 году посредством закрепленной за ним учетной записи в государственной информационной системе в сфере здравоохранения систематически вносил ложные данные о проведении профилактического осмотра населения. В действительности граждане за помощью в медицинское учреждение не обращались», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.