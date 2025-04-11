18:34:56 Пятница, 11 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе адвокат получил 2,5 года колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере

17:00 | 11.04.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 11 апреля 2025. PenzaNews. Суд в Пензе назначил 2,5 года колонии общего режима адвокату, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Пензе адвокат получил 2,5 года колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с апреля по ноябрь 2024 года к адвокату за юридической помощью обратился осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии за совершение особо тяжкого преступления против личности, для решения вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Адвокат сообщил осужденному не соответствующие действительности сведения, что за 1,5 млн. рублей, якобы предназначавшиеся должностным лицам органов прокуратуры и суда в качестве взятки, он обеспечит принятие судом решения о замене неотбытой части наказания на более мягкое. 20 ноября 2024 года адвокат был задержан правоохранителями непосредственно после передачи ему части денежных средств в размере 500 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что под тяжестью предъявленных доказательств вину в совершении инкриминируемого деяния адвокат признал.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя в обеспечительных целях на земельный участок фигуранта наложен арест. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензе в ДТП пострадал молодой мотоциклист В Сосновке огонь уничтожил баню и хозяйственную постройку
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пачелмском районе полицейские по горячим следам задержали мужчину, который проник в дом знакомого и похитил ноутбук
Суд в Пензе по иску прокуратуры обязал ТСЖ «Ягодное» заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования МКД В Пензе водитель иномарки сбил пожилую женщину
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама