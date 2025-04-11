В Пензе адвокат получил 2,5 года колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере Криминал

Пенза, 11 апреля 2025. PenzaNews. Суд в Пензе назначил 2,5 года колонии общего режима адвокату, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с апреля по ноябрь 2024 года к адвокату за юридической помощью обратился осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии за совершение особо тяжкого преступления против личности, для решения вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Адвокат сообщил осужденному не соответствующие действительности сведения, что за 1,5 млн. рублей, якобы предназначавшиеся должностным лицам органов прокуратуры и суда в качестве взятки, он обеспечит принятие судом решения о замене неотбытой части наказания на более мягкое. 20 ноября 2024 года адвокат был задержан правоохранителями непосредственно после передачи ему части денежных средств в размере 500 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что под тяжестью предъявленных доказательств вину в совершении инкриминируемого деяния адвокат признал.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя в обеспечительных целях на земельный участок фигуранта наложен арест. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.