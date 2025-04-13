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Жительница Пензы лишилась более 1,7 млн. рублей, пытаясь помочь коллеге

13:30 | 13.04.2025 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1999 года рождения, пытаясь помочь коллеге, лишилась более 1,7 млн. рублей, основная часть которых — заемные средства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы лишилась более 1,7 млн. рублей, пытаясь помочь коллеге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1999 года рождения, которая рассказала о том, что 28-летняя коллега попросила ее быть доверенным лицом для инвестирования денежных средств, чтобы их вывести со специального сайта. Потерпевшая перечислила со своего счета денежные средства на банковскую карту знакомой, а также оформила кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого по указанию неизвестных лиц жительница Пензы оформила автокредит, а затем — еще несколько кредитов и перечислила деньги коллеге, а та перевела их на мошеннический счет.

«После того как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 1,7 млн. рублей, из которых 198 тыс. рублей — личные накопления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — поясняется в тексте.


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