Жительница Пензы лишилась более 1,7 млн. рублей, пытаясь помочь коллеге Криминал

Пенза, 13 апреля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1999 года рождения, пытаясь помочь коллеге, лишилась более 1,7 млн. рублей, основная часть которых — заемные средства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1999 года рождения, которая рассказала о том, что 28-летняя коллега попросила ее быть доверенным лицом для инвестирования денежных средств, чтобы их вывести со специального сайта. Потерпевшая перечислила со своего счета денежные средства на банковскую карту знакомой, а также оформила кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого по указанию неизвестных лиц жительница Пензы оформила автокредит, а затем — еще несколько кредитов и перечислила деньги коллеге, а та перевела их на мошеннический счет.

«После того как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 1,7 млн. рублей, из которых 198 тыс. рублей — личные накопления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — поясняется в тексте.