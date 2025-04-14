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До двух лет лишения свободы может получить житель Лунинского района, угрожавший соседу убийством

09:48 | 14.04.2025 | Криминал

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Пенза, 14 апреля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Лунинского района Пензенской области 1980 года рождения, который угрожал соседу убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Лунинского района, угрожавший соседу убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Лунинский» поступил звонок от мужчины 1979 года рождения, который рассказал о том, что ему угрожает убийством сосед. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место преступления и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что заподозрил свою жену в супружеской измене с соседом, так как ребенок не был похож на него. Разозлившись, подозреваемый вышел из дома, взял деревянное полено и подошел к потерпевшему со словами об угрозе убийством», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».


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