До двух лет лишения свободы может получить житель Лунинского района, угрожавший соседу убийством Криминал

Пенза, 14 апреля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Лунинского района Пензенской области 1980 года рождения, который угрожал соседу убийством.

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«В МО МВД России «Лунинский» поступил звонок от мужчины 1979 года рождения, который рассказал о том, что ему угрожает убийством сосед. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место преступления и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что заподозрил свою жену в супружеской измене с соседом, так как ребенок не был похож на него. Разозлившись, подозреваемый вышел из дома, взял деревянное полено и подошел к потерпевшему со словами об угрозе убийством», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».