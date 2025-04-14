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Жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах

10:00 | 14.04.2025 | Криминал

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Пенза, 14 апреля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1986 года рождения перечислила мошенникам более 2 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

Жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщине позвонила неизвестная, которая предложила дополнительный заработок на биржевой платформе.

«Согласившись на предложение, гражданка скачала и зарегистрировалась в специальном приложении. Следуя указаниям звонившей, потерпевшая перечислила на указанный счет более 6 тыс. рублей. После этого пензячка оформила на свое имя несколько кредитов и попросила в долг у своих знакомых денежные средства, которые впоследствии перечислила на счет мошенников. Общая сумма ущерба составила более 2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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